Найдите угол ADC равнобедренной трапеции ABCD,есть диагональ АС образует с основанием ВС и боковой стороной АВ углы, равные 30° и 50° соответственно??? P.s:Тут на свойства Р/б трапеции

Геометрия
Найдите угол ADC равнобедренной трапеции ABCD,есть диагональ АС образует с основанием ВС и боковой стороной АВ углы, равные 30° и 50° соответственно??? P.s:Тут на свойства Р/б трапеции
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