Найдите угол ADC равнобедренной трапеции ABCD,есть диагональ АС образует с основанием ВС и боковой стороной АВ углы, равные 30° и 50° соответственно??? P.s:Тут на свойства Р/б трапеции

Геометрия

Найдите угол ADC равнобедренной трапеции ABCD,есть диагональ АС образует с основанием ВС и боковой стороной АВ углы, равные 30° и 50° соответственно??? P.s:Тут на свойства Р/б трапеции

Автор: Гость