Словосочетание УДАЧНЫЙ ВЫБОР нельзя заменить оборотом с родительным падежом: выражение ВЫБОР УДАЧИ, если и существует, имеет совершенно другой смысл. Для какого из приведённых словосочетаний такая замена возможна? 1)дружный см...

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Словосочетание УДАЧНЫЙ ВЫБОР нельзя заменить оборотом с родительным падежом: выражение ВЫБОР УДАЧИ, если и существует, имеет совершенно другой смысл. Для какого из приведённых словосочетаний такая замена возможна? 1)дружный смех 2)трудная задача 3)честное слово 4)правильный ответ 5)вечный город

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