Какое количество вещества содержится в 20 гр CaCO 3
Химия
Какое количество вещества содержится в 20 гр CaCO 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M (CaCO3) = 40 + 12 + 16 ∙ 3 = 100 (г/моль). m (CaCO3) = 100 (г), m (Ca) = 40 (г). 100/40=20/х v=40*20/100=8 г Ответ: 8 г.
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