Помогите пожалуйста. Look and make words. School. Boy. Girl. Black. Man . Woman busineess. Cross. Ball. Foot. Board word

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Помогите пожалуйста. Look and make words. School. Boy. Girl. Black. Man . Woman busineess. Cross. Ball. Foot. Board word
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Гость:
Schoolboy, football, businessman, blackboard, crossword.  
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