Помогите по английскому плиииз Say the same in the past

Английский язык
Помогите по английскому плиииз Say the same in the past
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Автор: Гость
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Гость:
3)Jane had vegatables for lunchостальные нез
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