Отношение к главному герою в песне о роланде

Литература
Отношение к главному герою в песне о роланде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Роланда у отношению главного героя
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