Запиши в порядке возрастания числа между 39 и 42. сравни их. на сколько групп можно р??збить эти числа? запиши количество десятков и количество единиц в каждом числе.это 2 класс.

Математика

Запиши в порядке возрастания числа между 39 и 42. сравни их. на сколько групп можно р??збить эти числа? запиши количество десятков и количество единиц в каждом числе.это 2 класс.

Автор: Гость