Запиши в порядке возрастания числа между 39 и 42. сравни их. на сколько групп можно р??збить эти числа? запиши количество десятков и количество единиц в каждом числе.это 2 класс.

Математика
Запиши в порядке возрастания числа между 39 и 42. сравни их. на сколько групп можно р??збить эти числа? запиши количество десятков и количество единиц в каждом числе.это 2 класс.
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40,41 четное и нечетное
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