Чем посад отличался от крепости!! помогите пожалуйста

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Чем посад отличался от крепости!! помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крепость это защищенная часть замка,а посад это ,то что обычно строится вокруг величественных зданий(посад не огражден стеной)
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