Чем посад отличался от крепости!! помогите пожалуйста
История
Чем посад отличался от крепости!! помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крепость это защищенная часть замка,а посад это ,то что обычно строится вокруг величественных зданий(посад не огражден стеной)
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