Помогите пожалуйста! упр 65.

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Помогите пожалуйста! упр 65.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это описание.мы поднимались по широкой пологой лестнице.на вторм этаже останавливаемся перед дверью с медной дощечкой,на которой написанно:"николай алексеевич некрасов".а вот в этих глубоких мягких креслах,что стоят у камина,он любил отдыхать,читать,беседовать с гостями.
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