Помогите пожалуйста! упр 65.

Гость: Гость:

Это описание.мы поднимались по широкой пологой лестнице.на вторм этаже останавливаемся перед дверью с медной дощечкой,на которой написанно:"николай алексеевич некрасов".а вот в этих глубоких мягких креслах,что стоят у камина,он любил отдыхать,читать,беседовать с гостями.