В каком словосочетании неверно указано главное слово? 1. нарисованный карандашом 2. быстро бегущий 3. высохший на солнце 4.избалованный родителями В каком словосочетании главным словом является причастие? 1. схватился за вет...
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В каком словосочетании неверно указано главное слово? 1. нарисованный карандашом 2. быстро бегущий 3. высохший на солнце 4.избалованный родителями В каком словосочетании главным словом является причастие? 1. схватился за ветку 2. по заросшим тропинкам 3. сидя в седле 4.истребляемой человеком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задание 1) глав. слово - нарисованный 2) глав. слово - бегущий 3) глав. слово - высохший 4) глав. слово - избалованный 2 задание ответ - 4 - истребляемой (глав. слово) человеком
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