В каком словосочетании неверно указано главное слово? 1. нарисованный карандашом 2. быстро бегущий 3. высохший на солнце 4.избалованный родителями В каком словосочетании главным словом является причастие? 1. схватился за вет...

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В каком словосочетании неверно указано главное слово? 1. нарисованный карандашом 2. быстро бегущий 3. высохший на солнце 4.избалованный родителями В каком словосочетании главным словом является причастие? 1. схватился за ветку 2. по заросшим тропинкам 3. сидя в седле 4.истребляемой человеком

Автор: Гость