Запиши смысл слова опоясочка.
Литература
Запиши смысл слова опоясочка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может опояски? надевать на кого-либо (пояс, меч);подпоясывать; быть опоясаннымчем-либо ◆ опояска . Пояс (обычно плетеный или тканый).
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