Сравнение к сказке спящая царевна у Василия Жуковского

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Сказка А. С. Пушкина ближе к народной, чем сказка В. А. Жуковского. В пушкинской сказке зла царевне желает не посторонняя ведьма, а злая мачеха, как это обычно бывает в русских народных сказках. Пушкин использует волшебные числа 7 и 3: царевна попадает к семи богатырям, Елисей три раза обращается за помощью к месяцу, солнцу и ветру. Важно, что королевич обращается именно к силам природы. В пушкинской сказке, как и в сказке Жуковского, есть зачин и концовка, но, в отличие от Жуковского, Пушкин чаще использует ритмичные повторы, например «путь-дорога» , «царь-отец» , «росла, росла» , «красавица-девица» ; использует постоянные эпитеты, например «черной зависти полна» , «в светлой горнице» , «стол дубовый» , «красная девица» . Сказка Пушкина нравится детям больше, потому что она более душевная, чем сказка Жуковского. — Сказка Пушкина очень близка к народной сказке. Чем она отличается от нее? все пушкинские сказки написаны стихами, в них есть рифма и ритм