(-18)+48-34-(-18)+35-28=? (-45,56)+66,53-(13,47)+45,56=? 87-54+43-(-55)+39-87=? Решите полным ответом,чтобы было понятно(столбиком и по действиям)
Математика
(-18)+48-34-(-18)+35-28=? (-45,56)+66,53-(13,47)+45,56=? 87-54+43-(-55)+39-87=? Решите полным ответом,чтобы было понятно(столбиком и по действиям)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(-18)+48-34-(-18)+35-28= -18+48-34+18+35-28=21 2)(-45,56)+66,53-(13,47)+45,56= -45,56+66,53-13,47+45,56=53,06 3)87-54+43-(-55)+39-87= 87-54+43+55+39-87=83
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