(-18)+48-34-(-18)+35-28=? (-45,56)+66,53-(13,47)+45,56=? 87-54+43-(-55)+39-87=? Решите полным ответом,чтобы было понятно(столбиком и по действиям)

Математика

(-18)+48-34-(-18)+35-28=? (-45,56)+66,53-(13,47)+45,56=? 87-54+43-(-55)+39-87=? Решите полным ответом,чтобы было понятно(столбиком и по действиям)

Автор: Гость