Как появляются глисты?

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Обычно заражение глистами происходит через загрязненную испражнениями почву. Например, если не мыть руки и не чистить ногти после работы с землей, есть грязные овощи, фрукты и ягоды. Кроме того, не последнюю роль в заражении глистами играют мухи. Они на своих лапках и хоботке переносят яйца глистов на продукты питания. Также заражение глистами возможно и при случайном заглатывании воды при купании в водоемах. Дети нередко заражаются глистами от домашних животных.