Напишите все чётные числа до 10 каждое число увеличьте в 5 раз уменьшите в 2 раза

Математика
Напишите все чётные числа до 10 каждое число увеличьте в 5 раз уменьшите в 2 раза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,4,6,8,10 2*5=10, 4*5=20 ,6*5+30 ,8*5=40, 10*5+50 10:2=5, 4:2=2, 6:2= 3,8:2=4, 10:2=5 Надеюсь верно
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