Научись вычислять в обратном направлении ? ÷2×3+15÷12=2
Математика
Научись вычислять в обратном направлении ? ÷2×3+15÷12=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2×12-15÷3×2=6 , значит 6÷2×3+15÷12=2
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