Вертикальной плоскости на нити длиной 0,6 метров вращается груз с частотой 2с ^-1 в н??зшей точке траектории на высоте 2 метра от земли нить отрывается. Как далеко вдоль поверхности земли упадет груз?

Физика
Вертикальной плоскости на нити длиной 0,6 метров вращается груз с частотой 2с ^-1 в н??зшей точке траектории на высоте 2 метра от земли нить отрывается. Как далеко вдоль поверхности земли упадет груз?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время полета после отрыва t=корень(2*h/g) скорость в момент отрыва v=n*2*pi*R горизонтальное отдаление от точки отрыва  S=t*v =корень(2*h/g)*n*2*pi*R=корень(2*2/9,8)*2*2*3,14*0,6 м ~4,8 м
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