Вертикальной плоскости на нити длиной 0,6 метров вращается груз с частотой 2с ^-1 в н??зшей точке траектории на высоте 2 метра от земли нить отрывается. Как далеко вдоль поверхности земли упадет груз?

Физика

Вертикальной плоскости на нити длиной 0,6 метров вращается груз с частотой 2с ^-1 в н??зшей точке траектории на высоте 2 метра от земли нить отрывается. Как далеко вдоль поверхности земли упадет груз?

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