Какой известный физико-географический объект объединяет такие страны как Россия, Туркмения, Иран, Казахстан, Азербайджан:

География

Какой известный физико-географический объект объединяет такие страны как Россия, Туркмения, Иран, Казахстан, Азербайджан:

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