Какой известный физико-географический объект объединяет такие страны как Россия, Туркмения, Иран, Казахстан, Азербайджан:

География
Какой известный физико-географический объект объединяет такие страны как Россия, Туркмения, Иран, Казахстан, Азербайджан:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их объединяет Каспийское море.
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