Выразительно в килограмма и граммах. 2,325кг, 23,625кг, 4,25кг, 3,5кг

Математика
Выразительно в килограмма и граммах. 2,325кг, 23,625кг, 4,25кг, 3,5кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,325кг=2 кг 325 грамм=2325 грамм, 23,625кг = 23 кг и  625 грамм= 23625 грамм, 4,25кг = 4 кг и 250 грамм =4250 грамм, 3,5кг =3 кг и 500 грамм= 3500 грамм

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