Выразительно в килограмма и граммах. 2,325кг, 23,625кг, 4,25кг, 3,5кг

Гость: Гость:

2,325кг=2 кг 325 грамм=2325 грамм, 23,625кг = 23 кг и 625 грамм= 23625 грамм, 4,25кг = 4 кг и 250 грамм =4250 грамм, 3,5кг =3 кг и 500 грамм= 3500 грамм