Помогите пожалуйста поставить знаки действий и, если нужно скобки так, чтобы полу??ились верные равенства. 1) 2,2,2,2=18. 2) 2,2,2,2=26

Математика

Помогите пожалуйста поставить знаки действий и, если нужно скобки так, чтобы полу??ились верные равенства. 1) 2,2,2,2=18. 2) 2,2,2,2=26

Автор: Гость