Помогите пожалуйста поставить знаки действий и, если нужно скобки так, чтобы полу??ились верные равенства. 1) 2,2,2,2=18. 2) 2,2,2,2=26

Математика
Помогите пожалуйста поставить знаки действий и, если нужно скобки так, чтобы полу??ились верные равенства. 1) 2,2,2,2=18. 2) 2,2,2,2=26
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 22 - 2 - 2 = 18 2) 22 + 2 + 2 = 26
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь предложение с одним из слов по выбору этюд,эстафета,эпиграф,этикет
Ответить
Математика
Қапта 48 кг қант бар. тосан дайындау үшін барлығы қанттың алтыдан бір бөлігі сусын ??айындау үшін барлық қанттың сегізден бір бөлігі пайдаланады қа...
Ответить
Обществознание
На уроке школьники изучали Семейное Законодательство РФ на перемене дела о разво??е одной семейной пары субъектом данной Учебной деятельности являются
Ответить
Технология
Тесто все что о нем знаете
Ответить
Математика
Поезд отправляется от станции а в 9:57 и прибывает на станцию б через 2 часа 36 минут в котором часу поезд прибывает на станцию Б Краткая запись
Ответить