Помогите пожалуйста поставить знаки действий и, если нужно скобки так, чтобы полу??ились верные равенства. 1) 2,2,2,2=18. 2) 2,2,2,2=26
Математика
Помогите пожалуйста поставить знаки действий и, если нужно скобки так, чтобы полу??ились верные равенства. 1) 2,2,2,2=18. 2) 2,2,2,2=26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 22 - 2 - 2 = 18 2) 22 + 2 + 2 = 26
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