Составь предложение с одним из слов по выбору этюд,эстафета,эпиграф,этикет

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Составь предложение с одним из слов по выбору этюд,эстафета,эпиграф,этикет
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Автор: Гость
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Гость:
На спортивной площадке проходит интересная эстафета
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