На уроке школьники изучали Семейное Законодательство РФ на перемене дела о разво??е одной семейной пары субъектом данной Учебной деятельности являются
Обществознание
На уроке школьники изучали Семейное Законодательство РФ на перемене дела о разво??е одной семейной пары субъектом данной Учебной деятельности являются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объект - нормы семейного права, правовые отношения между членами семьи, родственниками (супругами, детьми). Субъект - супруг и супруга, дети и их родители.
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