Помгите пожалуйста написать про 3 вопрос.
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Помгите пожалуйста написать про 3 вопрос.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Технический прогресс существенно влияет на климат нашей планеты. Это можно увидеть и невооруженным глазом с любой точки планеты. Для начала главной проблемой прогресса есть таяние вечных ледников.Они таят и тем самым нарушают температуру в окружающей среде,начинается гибель животных. Вторая причина - парниковый эффект. Он сопровождается кислотными осадками и дождями.Гибнет все живое,что нас окружает
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