Продолжите ряды слов 1съежиться 2шью по пять слов в каждую группу
Русский язык
Продолжите ряды слов 1съежиться 2шью по пять слов в каждую группу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) скукожиться, скорчиться, сжаться, поджаться, ужаться 2) прошивающий, метающий, пришивающий, вышивающий, обшивающий
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