Каково значения дыхания в жизни одноклеточных животных?? пж помагите это очень ср??чно завтра кр (биология 7 класс)

Биология

Каково значения дыхания в жизни одноклеточных животных?? пж помагите это очень ср??чно завтра кр (биология 7 класс)

Автор: Гость