Каково значения дыхания в жизни одноклеточных животных?? пж помагите это очень ср??чно завтра кр (биология 7 класс)

Биология
Каково значения дыхания в жизни одноклеточных животных?? пж помагите это очень ср??чно завтра кр (биология 7 класс)
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Гость:
Ну по понятней вопрос можно...тогда возможно отвечу
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