Мастер изготовил за три дня 184 деталей первый день он изготовил в 2 раза больше дет??лей чем второй день и на 9 деталей меньше чем 3 день Сколько деталей изготовил нашего второй день Решите задачу за 5 класс
Математика
Мастер изготовил за три дня 184 деталей первый день он изготовил в 2 раза больше дет??лей чем второй день и на 9 деталей меньше чем 3 день Сколько деталей изготовил нашего второй день Решите задачу за 5 класс
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