Мастер изготовил за три дня 184 деталей первый день он изготовил в 2 раза больше дет??лей чем второй день и на 9 деталей меньше чем 3 день Сколько деталей изготовил нашего второй день Решите задачу за 5 класс

Математика

Мастер изготовил за три дня 184 деталей первый день он изготовил в 2 раза больше дет??лей чем второй день и на 9 деталей меньше чем 3 день Сколько деталей изготовил нашего второй день Решите задачу за 5 класс

Автор: Гость