Найти по 3-4 эпитета,метафоры,сравнения,олицетворения(даю 40 баллов).Мещёра – остат??к лесного океана. Мещёрские леса величественны, как кафедральные соборы… По сухим сосновым борам идешь как по глубокому дорогому ковру – на к...

Литература

Найти по 3-4 эпитета,метафоры,сравнения,олицетворения(даю 40 баллов).Мещёра – остат??к лесного океана. Мещёрские леса величественны, как кафедральные соборы… По сухим сосновым борам идешь как по глубокому дорогому ковру – на километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Стая птиц со свистом и лёгким шумом разлетаются в стороны. В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как волны. Одинокий самолёт, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем, наблюдаемым со дна моря. Простым глазом видны мощные воздушные токи. Они подымаются от земли к небу. Облака тают, стоя на месте. Сухое дыхание лесов и запах можжевельника, должно быть, доносятся и до самолётов. Леся в Мещёре разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому – нибудь дальнему озеру. Путь в лесах – это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, жёсткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и наконец лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки.

Автор: Гость