Помогите по англискому пожалусто. мне не перевести а зделать если можно.
Английский язык
Помогите по англискому пожалусто. мне не перевести а зделать если можно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идти в лондон.незнаю.плавать в реке.водить лошадь.незнаю.играть баскетбол.путешествоватьс самолетом.смотреть на орел.
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