Ответьте на вопросы пожалуйста! 1.Укажите лишнее среди объектов Рабочего стола. ??.Панель инструментов. В.Значки объектов. C.Панель задач. D. Кнопка Пуск. 2.Область экрана, где можно увидеть часы, называется: А.Рабочий стол. ...

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Ответьте на вопросы пожалуйста! 1.Укажите лишнее среди объектов Рабочего стола. ??.Панель инструментов. В.Значки объектов. C.Панель задач. D. Кнопка Пуск. 2.Область экрана, где можно увидеть часы, называется: А.Рабочий стол. В.Панель задач. С.Главное меню. D.Значки объектов. 3.Для выключения компьютера достаточно: А.Выбрать соответствующую команду в Главном меню. В.Нажать кнопку выключения на системном блоке компьютера. С.Воспользоваться значком мой компьютер. D.Использовать языковую панель. 4.Для вызова Главного меню надо: А.Открыть Мой компьютер. В.Нажать кнопку Пуск. С.Открыть Панель задач. D.Открыть Корзину. 5.Команда Документы Главного меню: А.Открываем Библеотеку Музыка. В.Позволяем провести поиск файлов. С.Открываем Библеотеку Изображения. D.Открываем Библеотеку Документы. 6.Команда Изображения Главного меню: А.Открываем Библеотеку Музыка. В.Открываем Библеотеку Документы. С.Открываем Библеотеку Изображения. D.Позволяет провести поиск файлов. 7.Команда Панель управления Главного меню: А.Настраивает параметры компьютера. В.Позволяем провести поиск файлов. С.Открываем Библеотеку Изображения. D.Выводит окно для настройки принтера.

Автор: Гость