Помогите!!! Почему первая старославянская азбука называлась «кириллица» и сколь??о в ней было букв? Когда в русском языке появились прописные и строчные буквы? Какое одно из 10 нижеперечисленных слов является исконно русск...

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Помогите!!! Почему первая старославянская азбука называлась «кириллица» и сколь??о в ней было букв? Когда в русском языке появились прописные и строчные буквы? Какое одно из 10 нижеперечисленных слов является исконно русским: Альбом, блокнот, глобус, карандаш, портфель, рюкзак, тетрадь, урок, цифра, шпаргалка. Из каких языков проникли все остальные слова? В 1757 году Михаил Васильевич Ломоносов опубликовал книгу под название «Российская грамматика». Это была одна из первых грамматик русского языка. Как сегодня мы называем то, что в грамматике Ломоносова называлось «удивительный знак»?

Автор: Гость