Прошу помогите очень срочно! Подскажите пример замков с 5 по 15 века. ПЛИЗ! ДАЮ 15 БАЛЛОВ

История

Прошу помогите очень срочно! Подскажите пример замков с 5 по 15 века. ПЛИЗ! ДАЮ 15 БАЛЛОВ

Автор: Гость