Прошу помогите очень срочно! Подскажите пример замков с 5 по 15 века. ПЛИЗ! ДАЮ 15 БАЛЛОВ
История
Прошу помогите очень срочно! Подскажите пример замков с 5 по 15 века. ПЛИЗ! ДАЮ 15 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собор Парижской Богоматери(Нотер-Дам де Пари), Кельнский замок
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