Почему оборонительную стену делали широкой?

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Почему оборонительную стену делали широкой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если имеется ввиду ширина стены поперек, то чем толще стена - тем больше попаданий из орудий, катапульт и прочего осадного вооружения она могла выдержать. К тому же, толстая стена имела больше места для людей на ней, вследствии чего можно было поставить на защиту больше стрелков, лучников, мечников и прочих защитников крепости или города.
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