Кто такой модельер- конструктор по профессии швейной промышленности

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Кто такой модельер- конструктор по профессии швейной промышленности
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот модельер конструктор он сам измеряет обхват груди, обхват бёдер, обхват талии, размер рукавов или длинна на платье и т.д и шьёт их сам(а)..))
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