Автобуси складають 11/36 всіх машин автопарку, легкові автомобілі-42% інших машин, а вантажні-що залишилися 29 автомобілей.Сколько всього автомобілів в автопарку? "

Математика

Автобуси складають 11/36 всіх машин автопарку, легкові автомобілі-42% інших машин, а вантажні-що залишилися 29 автомобілей.Сколько всього автомобілів в автопарку? "

Автор: Гость