Автобуси складають 11/36 всіх машин автопарку, легкові автомобілі-42% інших машин, а вантажні-що залишилися 29 автомобілей.Сколько всього автомобілів в автопарку? "

Математика
Автобуси складають 11/36 всіх машин автопарку, легкові автомобілі-42% інших машин, а вантажні-що залишилися 29 автомобілей.Сколько всього автомобілів в автопарку? "
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)   100-42=58%-всего остатка составляют вантажни, что равно 29. 2)   29*100:58=50(авт.)-весь остаток 3)   36/36 - 11/36=25/36(части) - остаток, что равно 50 авто 4)   50*36:25=72(авто)-всего
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