Автобуси складають 11/36 всіх машин автопарку, легкові автомобілі-42% інших машин, а вантажні-що залишилися 29 автомобілей.Сколько всього автомобілів в автопарку? "
Математика
Автобуси складають 11/36 всіх машин автопарку, легкові автомобілі-42% інших машин, а вантажні-що залишилися 29 автомобілей.Сколько всього автомобілів в автопарку? "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100-42=58%-всего остатка составляют вантажни, что равно 29. 2) 29*100:58=50(авт.)-весь остаток 3) 36/36 - 11/36=25/36(части) - остаток, что равно 50 авто 4) 50*36:25=72(авто)-всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська мова
Поставте діеслова у формі першої особи однини теперішнього часу : берегти пекти могти текти котити трусити виходити їздити ...
Обществознание
Рассказ на тему: Что было до права на жизнь и что стало после его появления? Помоги??е, очень нужно! ДАЮ 50 БАЛЛОВ
Русский язык