Как ты думаешь, в чем сходства и в чем отличия завоевательных походов, арабов, крестоновцев и монголов

История
Как ты думаешь, в чем сходства и в чем отличия завоевательных походов, арабов, крестоновцев и монголов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У арабов были развиты города и ремесла, поэтому они не были заинтересованы в уничтожении населения, которое работало, и соответственно платило подати. Монголы - кочевники, их не интересовали города и ремесла, им нужны были пастбища для скота. Именно потому города они разрушали, а население вырезали.
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