Установите последовательность групп животных в порядке их усложнения в процессе эволюции 1) тип кишечнополостые 2) тип кольчатые черви 3) тип круглые черви 4) тип плоские черви 5) тип членистоногие

Биология

Установите последовательность групп животных в порядке их усложнения в процессе эволюции 1) тип кишечнополостые 2) тип кольчатые черви 3) тип круглые черви 4) тип плоские черви 5) тип членистоногие

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