Существует ли на земном шаре географические обьекты, которые можно определить то??ько по одной координате? Назови их.
География
Существует ли на земном шаре географические обьекты, которые можно определить то??ько по одной координате? Назови их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное экватор но так хз
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