Составить предложения со схемами 1) определение, подлежащее, сказуемое, сказуемо??, дополнение. 2)подлежащее, подлежащее, подлежащее, сказуемое, дополнение.

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Составить предложения со схемами 1) определение, подлежащее, сказуемое, сказуемо??, дополнение. 2)подлежащее, подлежащее, подлежащее, сказуемое, дополнение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Яркое солнце осветило, озарило луга 2)Маша, Паша и Петя играли в прятки
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