Сочинение на тему фото из семейного альбома помогите
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Сочинение на тему фото из семейного альбома помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В семейном фото альбоме очень много фотографий моей семьи! Но мне очень нравится одно фото, на котором я и моя семья на курорте. Это фото нравится мне тем ,что там мы очень дружные! Фото это память семьи!
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