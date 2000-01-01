Мальчик вышел из школы и пошел домой. Первый километр пути он прошел за 0,2 ч, а оста??шиеся 2 км его подвез на велосипеде друг, затратив на это 0,1 ч. С какой средней скоростью двигался мальчик?

Физика

Мальчик вышел из школы и пошел домой. Первый километр пути он прошел за 0,2 ч, а оста??шиеся 2 км его подвез на велосипеде друг, затратив на это 0,1 ч. С какой средней скоростью двигался мальчик?

Автор: Гость