Твір роздум "У мене є маленьке кошеня"

Гость: Гость:

У мене є маленьке кошеня. Воно дуже маленьке и пухнасте. Мого котика звуть Мурчик. Сам по собі він риженький, але з білими та чорними цяточками. Він любить пити молочко. Я дуже люблю гратися з ним.