Твір роздум "У мене є маленьке кошеня"
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Твір роздум "У мене є маленьке кошеня"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У мене є маленьке кошеня. Воно дуже маленьке и пухнасте. Мого котика звуть Мурчик. Сам по собі він риженький, але з білими та чорними цяточками. Він любить пити молочко. Я дуже люблю гратися з ним.
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