Жумбактарды шешиндер.Шешуинын орысша, агылшынша аудармасын тауып кориндер

Қазақ тiлi
Жумбактарды шешиндер.Шешуинын орысша, агылшынша аудармасын тауып кориндер
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ршмеьсгьселявтдна опьгветт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста помогите!) Очень срочно!) Заранее апасибо!) Запишите эти предложения о американских семейных праздниках в Пассивной форме( Passive fo...
Ответить
Биология
Помогите! у нас с подругой в подъезде жила собака потом она исчезла а когда верну??ась у неё лапка была разодрана до мяса чем обработать но не ко...
Ответить
История
Рассказ от лица средневекового жителя
Ответить
Литература
Представителями "братства дикого,без чувства ,без закона" в произведении дубровский являются: А. дубровский а.г Б. троекуров к.п В. дубровск...
Ответить
География
Назовите природно-хозяйственные зоны Ячмень,рож,овёс,рис,кукуруза,гречка.
Ответить