Жумбактарды шешиндер.Шешуинын орысша, агылшынша аудармасын тауып кориндер
Қазақ тiлi
Жумбактарды шешиндер.Шешуинын орысша, агылшынша аудармасын тауып кориндер
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