Помогите! у нас с подругой в подъезде жила собака потом она исчезла а когда верну??ась у неё лапка была разодрана до мяса чем обработать но не колоть и постараться чтоб не лизала и как вы думаете где ей жить у подруги в подъез...

Биология

Помогите! у нас с подругой в подъезде жила собака потом она исчезла а когда верну??ась у неё лапка была разодрана до мяса чем обработать но не колоть и постараться чтоб не лизала и как вы думаете где ей жить у подруги в подъезде соседи против а у меня живут две большие загрызут просто (биология прикрытие а тема про дворняшку)

Автор: Гость