Помогите! у нас с подругой в подъезде жила собака потом она исчезла а когда верну??ась у неё лапка была разодрана до мяса чем обработать но не колоть и постараться чтоб не лизала и как вы думаете где ей жить у подруги в подъез...
Биология
Помогите! у нас с подругой в подъезде жила собака потом она исчезла а когда верну??ась у неё лапка была разодрана до мяса чем обработать но не колоть и постараться чтоб не лизала и как вы думаете где ей жить у подруги в подъезде соседи против а у меня живут две большие загрызут просто (биология прикрытие а тема про дворняшку)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собака должна зализать лапу это ничего не изменит но ускорит свертывание крови и даст ей ускореный процес заживление обработайте перекесью водорода3% и лучше в подЪезде не оставлять животное могут отравить ядом соседи или само уйдёт но пока есть рана то животное старается найти теплое место с едой водой и не покидать до необходимости
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