Рассказ от лица средневекового жителя
История
Рассказ от лица средневекового жителя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прикольное задание. Нам такие тож задавали по мки и речевой коммуникации. Просто опиши как плохо и трудно живется в городе. (ну там грязно, плохое отношение, много работы и нет свободного времени, вокруг болезни и люди умирают из-за них и т. д.) Эт если от лица крестьянина.
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