Рассказ от лица средневекового жителя

Гость: Гость:

Прикольное задание. Нам такие тож задавали по мки и речевой коммуникации. Просто опиши как плохо и трудно живется в городе. (ну там грязно, плохое отношение, много работы и нет свободного времени, вокруг болезни и люди умирают из-за них и т. д.) Эт если от лица крестьянина.