Рассказ от лица средневекового жителя

История
Рассказ от лица средневекового жителя
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прикольное задание. Нам такие тож задавали по мки и речевой коммуникации. Просто опиши как плохо и трудно живется в городе. (ну там грязно, плохое отношение, много работы и нет свободного времени, вокруг болезни и люди умирают из-за них и т. д.) Эт если от лица крестьянина.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Представителями "братства дикого,без чувства ,без закона" в произведении дубровский являются: А. дубровский а.г Б. троекуров к.п В. дубровск...
Ответить
География
Назовите природно-хозяйственные зоны Ячмень,рож,овёс,рис,кукуруза,гречка.
Ответить
Қазақ тiлi
Морфологический разбор слова сүйемiн
Ответить
Математика
806•(5432-2345):7+368:16
Ответить
Математика
Планета знаний 2 класс математика стр 73 номер 7
Ответить