Подскажите ПОЖАЛУЙСТА литературный синоним к фразеологизму "в два счёта"

Литература
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА литературный синоним к фразеологизму "в два счёта"
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Автор: Гость
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Гость:
Как два пальца об асфальт 
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