211.Орфографический минимум.1.Самостоятельный,выражение,склоняемый,спрягаемый,изменяемый,звукоподражательный,стремительно,прекратить,восклицательный,не чувствует,не хотел беспокоить,не здаровится сегодня,не хочет объяснить,недо...

Русский язык
211.Орфографический минимум.1.Самостоятельный,выражение,склоняемый,спрягаемый,изменяемый,звукоподражательный,стремительно,прекратить,восклицательный,не чувствует,не хотел беспокоить,не здаровится сегодня,не хочет объяснить,недолюбливать сектреты,ненавидить предательство. СРОЧНО,заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто запомните написание этих слов! ведь для этого и нужен орфографический минимум.
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