Что ценит в людях автор романа дубровский сочинение

Гость: Гость:

Владимир Дубровский с одной стороны расточительный и честолюбивый офицер, позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем. Владимир рано лишился матери и почти не знал отца. Со всем тем он романтически был к нему привязан и любил семейственную жизнь, которой не успел насладиться. Поэтому мысль потерять отца терзала его сердце. Автор говорит, что Владимир с волнением перечитал строки письма, которое он получил от няни. Тем самым автор подчеркивает, что его герой был нежный и любящий сын. А няню звали так же, как и няню самого автора , Орина. В этом тоже видно отношение автора к своему герою.