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Морфологический разбор слова сүйемiн
Қазақ тiлi
Морфологический разбор слова сүйемiн
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сүй корень Е суффикс мін окончание
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