Твір-роздум на тему: "Лід на те і народиться, щоб танути."

Гость: Гость:

1.Чи знаєш ти, які ліки вживають ужалені скорпіоном? Тим же скорпіоном натирають рану.2.Правильно використовував час той, хто пізнав, чого слід уникати і чого добиватися.3.Коли риба спіймана, вона вже не потребує приманки.4.Що полюбив, на те і перетворився.5.Лід на те і народиться, щоб танути. 6.Демон проти демона не свідчить, вовк вовчого м'яса не їсть.7.Світло відкриває нам те, про що ми в тьмі лише здогадувалися.8.Не може не розпусничати нога твоя, коли розпусничає серце.9.Погрішності друзів ми повинні уміти виправляти або зносити, коли вони несерйозні.10.Найкраща з помилок - та, яку допускають при ученні.