Прочитай стихотворение В.Орлова Зимняя бахрома . Укажите падеж выделенных имён существительных

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Прочитай стихотворение В.Орлова Зимняя бахрома . Укажите падеж выделенных имён существительных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сосне(пр.) и на березе(пр.) - бахрома(им.): Белой пряжей(тв.) их закутала зима(им.). И оставила распутывать весне(дат.) Эту пряжу(вин.) на березе(пр.) и сосне(пр.).
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